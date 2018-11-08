Dünya Karate Şampiyonası’nda Serap Özçelik finalde

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen 24. Dünya Karate Şampiyonası’nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda en yüksek kota puanını veren organizasyonun ikinci gününde Serap Özçelik Arapoğlu kumite 50 kiloda kariyerinin ikinci finaline yükselirken, Merve Çoban da kumite 61 kiloda dünya üçüncülüğü maçına çıkmaya hak kazandı.

SERAP ÖZÇELİK FİNALDE

Wizink Center’daki müsabakaların ikinci gününde kadınlar kumite 50, 55 ve 61 kilo, erkekler kumitede de ise 60, 67 ve 75 kiloda elemele müsabakaları yapıldı.

Kumite 50 kiloda Türkiye’yi temsil eden Serap Özçelik Arapoğlu, Dünya Şampiyonu olduğu 2014 yılının ardından ikinci kez adını finale yazdırdı. Yarı final mücadelesinde Rus Tatiana Rybalchenko karşısında ilk dakika içerisinde 1-0 geriye düşen milli karateci, etkili performansı neticesinde üst üste aldığı puanlarla sonuca gitti ve 3-1 kazandı.

RAKİBİ JAPON MİYAHARA

Kariyerinde dört Avrupa şampiyonluğu da bulunan Serap, 10 Kasım Cumartesi günü, Türkiye saati ile 20:34’te yapılacak final mücadelesinde Japon Miho Miyahara ile karşılaşacak.

MERVE ÇOBAN, 3 SANİYE İLE FİNALİ KAÇIRDI

Kumite 61 kiloda mücadele eden Merve Çoban, başarılı performansına karşın dramatik bir şekilde finalin kapısından döndü. 3-1 önde olduğu yarı final mücadelesinin son üç saniyesinde yediği tekme ile Sırp Jovana Prekovic’e 4-3 mağlup milli karateci, tatamiden yenik ayrılırken müsabaka sonunda büyük üzüntü yaşadı.

Dünya üçüncülüğü için tatamiye çıkacak Merve Çoban, 10 Kasım Cumartesi günü, Mısırlı Giana Lotfy ile karşılaşacak.

DÖRT SPORCUMZ ELENDİ

Şampiyonanın ikinci gününde yarışan Türk karatecilerden, kumite 60 kiloda Eray Şamdan, 67 kiloda Burak Uygur, 75 kiloda Erman Eltemur ile 55 kiloda Tuba Yakan elemelerde şampiyonaya veda etti.

TAKIM MÜSABAKALARI

İspanya’nın başkenti Madrid’de devam eden 24. Dünya Karate Şampiyonası’nda 8 Kasım Perşembe günü, takım kata ve kumite ile para-karate müsabakaları yapılacak.

Türkiye saati ile 12:00’de başlayacak elemelerin ardından saat 21:00’de resmi açılış seremonisi gerçekleştirilecek.

MAADLYA MÜCADELESİ CUMARTESİ GÜNÜ

24. Dünya Karate Şampiyonası’nda bireysel dalda yapılacak madalya mücadeleleri, 10 Kasım Cumartesi günü, Türkiye saati ile 12:00’de başlayacak.

Milli karatecilerimizin müsabaka saatleri ve rakipleri şu şekilde:

Final - Serap Özçelik Arapoğlu - Miho Miyahara (Japonya) 20:34

3.’lük Maçı - Ali Sofuoğlu - Antonio Diaz (Venezuela) - 17:45

3.’lük Maçı - Uğur Aktaş - Anton Isakau (Belarus) - 12:45

3.’lük Maçı - Alparslan Yamanoğlu - Alexander Pshenitsyn (Rusya) - 12:15