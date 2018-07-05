Dünya Kupası finalinin en büyük adayı Cüneyt Çakır

FIFA, Dünya Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek ve turnuvanın kalanında görev almayacak hakemleri açıkladı.

Salvadorlu Aguilar, Fransız Turpin, Özbek Irmatov, Polonyalı Marciniak ve Alman Brych ülkesine döndü.

Rusya'da kalan hakemler arasında yer alan Cüneyt Çakır'ın adı ciddi bir şekilde final için geçmeye başladı.

2 MAÇTA DA ÇOK BAŞARILIYDI

"Fas-İran" ve "Nijerya-Arjantin" maçlarını başarıyla yöneten Çakır, "Nijerya-Arjantin" maçındaki VAR kullanımı ile Dünya basınında geniş yer bulmuştu.

Başarılı hakem, kendinden emin ve soğukkanlı bir şekilde otoritesini korumuş ve geçer not almıştı.

En kötü ihtimalle yarı final maçı yönetecek olan Çakır, final için de FIFA'nın en büyük adaylarından biri. FIFA'nın 2014'te yarı finalde görevlendirdiği Çakır'a bu kez final maçını vermesi bekleniyor.

KARİYERİ

1976 doğumlu Çakır, 2006’da FIFA kokartı almış, 2010 yılında ise UEFA Elit Listesi’ne girmişti.

2012 ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2016 Olimpiyat Oyunları’nda görev aldı.

2014 Dünya Kupası'nda yarı final maçı yöneten Çakır, 1 sene sonra Barcelona ile Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de düdük çalmıştı.