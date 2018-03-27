G.Saraylı taraftarlar Gomis için türkü yaptı

1 Dünya Kupası öncesi casus krizi Eski Rus casusun İngiltere'de öldürülmesiyle başlayan kriz futbola da sıçradı. Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi İzlanda ve Polonya boykotu açıkladı.

2 Değişen vergi kanunuyla amatöre destek geliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı vergi kanunuyla spor kulüplerinin sporcular için ödediği gelir vergisi iade edilecek. Ancak bu paranın amatörde kullanılması zorunlu.

3 Kendi kalesine gol atan kaleci güldürdü Etiyopya Premier Ligi'nde oynanan Fasil Kenema-Welwalo Adigrat maçında izleyenleri güldüren bir olay yaşandı. Welwalo'nun kalecisi topu oyuna sokmak isterken meşin yuvarlığı kendi ağlarına gönderdi.

4 Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişiklikler UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere bazı kural değişikliklerine gitti.

5 Yusuf Yazıcı'ya G.Saray maçında yakın takip Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı izlemek için Avrupa'nın 7 büyük kulübü Galatasaray maçında tribünde olacak.

6 Mustafa Cengiz: Rüyamda bile hesap ödüyorum G.Saray'ın Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün yaşadığı mali sıkıntının kendisini çok zorladığını, rüyasında bile hesap ödediğini söyledi.

7 Messi: Dünya Kupası'nı kazanmamı Tanrı istemedi Kariyeri boyunca hiç Dünya Kupası'nı kazanamayan Lionel Messi, son şansını Rusya'da kullanacağını söyledi. Yıldız futbolcu, "Şimdi ya da asla" dedi.

8 Rıza Çalımbay: G.Saray maçında hakem iyi olmalı Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçında hakemin iyi maç yönetmesi gerektiğini ifade etti.

9 Fernandao: Bolu'dan 6 gol yememiz çok abartıldı Fenerbahçeli Fernandao, Boluspor'a 6-2 yenildikleri maçın fazla abartıldığını ifade etti.