Dünya Kupası resmi şarkısı belli oldu

Geçtiğimiz sezon Negredo ve Love'dan beklenen verimi alamayan Beşiktaş, gelecek yıl için forvet bölgesinde değişime gidiyor. Gündemde4 isim var.

Geçtiğimiz günlerde Arsene Wenger ile buluşan Fatih Terim, bazı futbolcular hakkında tecrübeli teknik adamdan bilgi aldı.

Real Madrid maçında yaptığı hatalarla saç baş yolduran Liverpool kalecisi Karius'un ölüm tehditleri aldığı, bunun üzerine Alman kalecinin 100'e yakın koruma tuttuğu öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Ozan Tufan'ın gelişmesi için çok şey anlattık ama anlamıyor" dedi.

Kuveytli Vaiz Mübarek El-Bathali, Salah'ın oruç tutmadığı için Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlandığını iddia etti.

1 Löw'ün Dünya Kupası yasakları 2018 Dünya Kupası'nın favorilerinden Almanya'da teknik direktör Joachim Löw, oyuncularına turnuva boyunca alkol, sosyal medya ve cinselliği yasakladı.

2 Karius ölüm tehditleri alıyor Real Madrid maçında yaptığı hatalarla saç baş yolduran Liverpool kalecisi Karius'un ölüm tehditleri aldığı, bunun üzerine Alman kalecinin 100'e yakın koruma tuttuğu öğrenildi.

3 Salah'a oruç tepkisi geldi Kuveytli Vaiz Mübarek El-Bathali, Salah'ın oruç tutmadığı için Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlandığını iddia etti.

4 Beşiktaş'ın listesindeki 4 golcü Geçtiğimiz sezon Negredo ve Love'dan beklenen verimi alamayan Beşiktaş, gelecek yıl için forvet bölgesinde değişime gidiyor. Gündemde4 isim var.

5 Fatih Terim'in Wenger'e sorduğu 3 futbolcu Geçtiğimiz günlerde Arsene Wenger ile buluşan Fatih Terim, bazı futbolcular hakkında tecrübeli teknik adamdan bilgi aldı.

6 Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak Aziz Yıldırım, hafta sonu yapılacak seçim için kongre üyelerinden son kez oy istedi. Başkan, "Seçilelim ve hesaplaşalım istiyoruz" dedi.

7 Aziz Yıldırım: Ozan Tufan laftan anlamıyor Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Ozan Tufan'ın gelişmesi için çok şey anlattık ama anlamıyor" dedi.

8 Zidane istifa etti Real Madrid'i 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapan Zinedine Zidane, görevinden istifa etti.

9 Deniz Türüç'ün tercihi Beşiktaş 3 büyüklerin transfer listesinde yer alan Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç, Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı. Türüç, "Her futbolcu Şenol Güneş'le çalışmak ister" dedi.