Dünya Kupası resmi şarkısı belli oldu

Şarkıyı Porto Rikolu şarkıcı Nicky Jam, Amerikalı aktör ve şarkıcı Will Smith ve Kosovalı genç şarkıcı Era Istrefi seslendiriyor.
LİVE İT UP TANITILDI
Amerikalı şarkı sözü yazarı ve DJ Diplo’nun yazdığı şarkı 7 Haziran’da piyasaya sürülecek .
2018 Dünya Kupası şarkısı: Live It Up - İZLE
Hareketli ritmleriyle dikkat çeken şarkı, internet üzerinden çok sayıda platformda dinlenebiliyor. 'Live it Up'(Hayatı yaşa), Moskova’daki Luzhniki Stadyumu’nda 15 Temmuz’da oynanacak final maçı öncesi seslendirilecek.
SON 3 DÜNYA KUPASI'NDA SHAKİRA VARDI
2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupası'nın resmi şarkılarını Shakira seslendirmişti.
Kolombiyalı şarkıcının 2006'da 'Bambooo', 2010'da 'Waka Waka (This Time for Africa)', 2014'te ise 'La La La' isimli şarkıları söylemişti.