Dünya Kupası Rusya-Arabistan maçıyla başlıyor

Dünya Kupası heyecanı geldi çattı...

2018 FIFA Dünya Kupası'nda perdeyi Rusya ve Suudi Arabistan açıyor. Mücadele saat 18:00'de Moskova'daki Luzhniki Arena'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MERAK ETTİĞİNİZ HER ŞEY VAR

Kralspor olarak bu önemli turnuva için yeni bir kategori oluşturduk. Gruplardan fikstüre, maçların oynanacağı stadyumlardan Dünya Kupası'na çağrılmayan yıldızlara kadar birçok bilgiyi bu kategoride bulabilirsiniz.

GALERİLER, ATILAN GÜZEL GOLLER...

Turnuva boyunca atılan güzel goller, tribünlerden özel kareler yine bu kategorinin içinde yer alacak.

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak statlar - FOTO GALERİ