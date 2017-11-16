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Dünya Kupası torbalar belli oldu

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nda mücadelede edecek 32 takımın yer alacağı torbalar açıklandı.

Dünya Kupası torbalar belli oldu
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FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Aralık Cuma günü Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda çekilecek grup kuraları öncesinde torbaların belirlendiği ifade edildi.

Ülkelerin FIFA dünya sıralamasındaki yerine göre belirlenen torbalarda yer alan 32 takım, kura çekiminin ardından 8 gruba ayrılacak.

İşte 2018 Dünya Kupası'na katılacak takımlar - FOTO GALERİ

İSPANYA 2. TORBADA

Dünya Kupası'nda gruplarda mücadele edecek takımların torbaları şöyle:

1. Torba: Rusya, Almanya, Brezilya, Portekiz, Arjantin, Belçika, Polonya, Fransa

2. Torba: İspanya, Peru, İsviçre, İngiltere, Kolombiya, Meksika, Uruguay, Hırvatistan

3. Torba: Danimarka, İzlanda, Kosta Rika, İsveç, Tunus, Mısır, Senegal, İran

4. Torba: Sırbistan, Nijerya, Avustralya, Japonya, Fas, Panama, Güney  Kore, Suudi Arabistan 

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