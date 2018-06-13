Galatasaray'ın kadrosuna katmayı planladığı Yuto Nagatomo'yu Real Betis de istiyor. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İnter, sarı-kırmızılı takımdan 5 milyon euro transfer ücreti istiyor.

Bir dönem Fenerbahçe-Beşiktaş ve Trabzonspor arasında krize neden olan Mehmet Ekici transferinin perde arkası ortaya çıktı.

Dünya Kupası için Rusya'da bulunan TRT ekibinin başına ilginç bir olay geldi. Canlı yayında turnuvayı değerlendiren yorumcu Tarık Üstün, bir Rus taraftar tarafından öpüldü.

Muslera’nın arkasına potansiyelli ve genç bir yerli kaleci arayan Galatasaray, Bursasporlu Okan Kocuk'u listesine aldı.

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası, yarın oynanacak olan Rusya-Suudi Arabistan maçıyla başlayacak.

Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı saatler kala futbolun güzellikleri kadar çirkin yüzü olan holiganizm de gündemde. Gözler ise EURO 2016'da büyük olaylar çıkaran Rus ve İngiliz taraftarlarda.

1 Rus taraftar TRT yorumcusunu öptü Dünya Kupası için Rusya'da bulunan TRT ekibinin başına ilginç bir olay geldi. Canlı yayında turnuvayı değerlendiren yorumcu Tarık Üstün, bir Rus taraftar tarafından öpüldü.

2 Beşiktaş'la Trabzon arasındaki Mehmet Ekici anlaşması Bir dönem Fenerbahçe-Beşiktaş ve Trabzonspor arasında krize neden olan Mehmet Ekici transferinin perde arkası ortaya çıktı.

3 Galatasaray Okan Kocuk'u istiyor Muslera’nın arkasına potansiyelli ve genç bir yerli kaleci arayan Galatasaray, Bursasporlu Okan Kocuk'u listesine aldı.

4 Dünya Kupası yarın başlıyor Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası, yarın oynanacak olan Rusya-Suudi Arabistan maçıyla başlayacak.

5 Beşiktaş Yasin Öztekin'le prensipte anlaştı Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin, Beşiktaş yolunda. 31 yaşındaki, Şenol Güneş'in onay vermesi durumunda siyah-beyazlı formayı giyecek.

6 Dünya Kupası'nda Rus-İngiliz tehlikesi Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı saatler kala futbolun güzellikleri kadar çirkin yüzü olan holiganizm de gündemde. Gözler ise EURO 2016'da büyük olaylar çıkaran Rus ve İngiliz taraftarlarda.

7 Mustafa Cengiz: Neymar'la bile böyle sözleşme yapılmaz Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Dursun Özbek yönetiminin oyuncularla yaptığı kontratlardan dert yanarak, "Neymar'la anlaşsınız bile böyle saçma sözleşmeler olmaz" dedi.

8 Golden State Warriors şampiyonluğu kent sokaklarında kutladı NBA finalinde Cleveland'ı 4-0 yenerek şampiyon olan Golden State Warriors, Oakland sokaklarında kutlama yaptı.

9 İspanya, Madrid'le anlaşan Lopetegui'yi kovdu İspanya Futbol Federasyonu, Real Madrid ile anlaşan teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine son verdi.