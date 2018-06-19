Dünya Kupası'nda başarılı olursa askerlikten muaf olacak

Premier Lig ekiplerinden Tottenham için oynayan Güney Kore Milli futbolcusu Son Heung-min, zorunlu askerlik görevinden muaf olmak için son şanslarından biri bu Dünya Kupası olacak.

BAŞARI ŞART

Son'un bu Dünya Kupası'nda Kore Milli takımı ile hatırı sayılır bir başarı yakalaması durumunda Kore'de zorunlu olan askerlikten muaf olabilecek.

Kore'nin başarılı oyuncusu Son'un bu Dünya Kupası'nda ülkesi için büyük bir başarı elde etmediği takdirde Ağustos'ta oynanacak olan Asya Oyunları'nda şampiyon olmak askerlikten muaf olması için tek şansı olacak.

2002'DE MUAF OLMUŞLARDI

Önceden, 2002'de Dünya Kupası'nda yarı finale çıkma başarısını gösteren Kore Milli Takımı'nda her oyuncu zorunlu askerlikten muaf olmuştu.

ASKERE GİDERSE 21 AY FUTBOLDAN UZAK KALACAK

Tottenham da forvet mevkiinde görev yapan Son, Güney Kore de askerlik yapması durumunda 21 ay, futboldan uzak olucak. Bu onun futbol kariyerinin gelişimini kötü etkilemenin yanında, yılda 5 milyon euro kazanan ve lüks bir hayat yaşayan oyuncunun, ayda 150 euroya askeri kampta yaşamasına sebep olucak.

Çok başarılı bir kariyere sahip olan Son Heung-min için askere gitmemek her açıdan çok önemli. Son, 2015 yılında Bayer Leverkusen'den Tottenham'a 25 milyon euroya transfer olup gelmiş geçmiş en pahalı asyalı oyuncu olmuştu.