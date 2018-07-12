Dünya Kupası'nda finalin hakemi açıklandı

FIFA, Dünya Kupası'nda finale yönetecek hakemi açıkladı.
ARJANTİNLİ HAKEM YÖNETECEK
FIFA'dan yapılan açıklamada Fransa ile Hırvatistan arasındaki Dünya Kupası finalini hakem Nestor Pitana'nın yöneteceği belirtildi.
Pitana'nın yardımcılıklarını Hernan Maidana ve Juan P. Belatti yapacak.
İKİ TAKIMIN DA MAÇINI YÖNETTİ
2014 Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesi yöneten Pitana, 2018'de final maçında görevlendirildi.
Rusya'daki Dünya Kupası'nda Fransa'nın Uruguay'la oynadığı mücadelede düdük çalan Arjantinli hakem, Hırvatistan'ın ise grup aşamasında Danimarka oynadığı maçı yönetti.
Belçika ile İngiltere arasında oynanancak üçüncülük maçını ise İran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani'nin yöneteceği açıklandı.