Dünya Kupası'nda günün maçları (26 Haziran)

Dünya Kupası'nda A ve B gruplarının ardından bugün C ve D gruplarında da son maçlar oynanacak ve 4 takım daha son 16'ya yükselecek.

C grubunda 6 puanlı Fransa liderliğini koruma adına 4 puanlı Danimarka karşısına çıkacak. Grupta Avustralya 1 puanda, Peru'nun ise puanı bulunmuyor.

D grubunda 1 puanlı Arjantin tur atlamak için mutlaka 3 puanlı Nijerya'yı yenmek zorunda. İki maçını kazanarak 6 puan yapan Hırvatlar ise 1 puanlı İzlanda'yla karşılaşacak. Hırvatistan'ın tur atladığı grupta diğer 3 takımın da son 16 şansı bulunuyor.

Dünya Kupası'nda 26 Haziran maç programı;

Fransa - Danimarka (17.00) TRT 1

Avustralya - Peru (17.00) TRT SPOR

Nijerya - Arjantin (21.00) TRT 1

İzlanda - Hırvatistan (21.00) TRT SPOR