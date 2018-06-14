Dünya Kupası'nda günün programı (14 Haziran)

2018 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan bugün karşı karşıya gelecek. Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak A Grubu karşılaşması saat 18.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

AÇILIŞ MAÇIYLA HEYECAN BAŞLIYOR

Açılış maçını Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek. Pitana'nın yardımcılıklarını Juan Pablo Bellati ve Hernan Maidana yapacak. Brezilyalı hakem Sandro Ricci ise 4. hakem olarak görev alacak.

Nestor Pitana, 1970 ve 1978'de iki Dünya Kupası'nda yer alan Norberto Coerezza'dan sonra bu şampiyonada iki kez görev alacak ikinci Arjantinli hakem olacak. İlk uluslararası maçını 2010'da yöneten Pitana, 2014 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa-Almanya karşılaşmasında da düdük çalmıştı.

A Grubu'nun diğer maçında ise Mısır ile Uruguay, 15 Haziran Cuma günü Ekaterinburg'daki Ekaterinburg Arena'da karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Rusya: Igor Akinfeev, Fernandes, Kudryashov, Ignashevich, Yuri Zhirkov, Zobnin, Kuzyaev, Alan Dzagoev, Samedov, Aleksandr Golovin, Fedor Smolov

Suudi Arabistan: Abdullah Al-Mayouf; Usamah Husawi, Omar Hosawi, Yasser Al-Shahrani, Mohammed Al-Barik; Abdullah Otif, Salman Al-Faraj, Yahya Al-Shihri, Taisir Al-Jassim, Salem Al Dosari; Fahad Al-Molad