Dünya Kupası'nda hangi takım kaç para kazanacak

Rusya'da şampiyonluğa ulaşan takım 38 milyon, ikinci olan 28 milyon, üçüncü takım ise 24 milyon doları kasasına koyacak.

ŞAMPİYON 38 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Futboldaki inanılmaz rakamlara ek olarak, oyuncular eşit kazanamayacak. Örneğin, Almanya Futbol Federasyonu, Aralık ayında primleri açıklarken, yeniden şampiyon olunması durumunda her bir oyuncunun 350 bin euro (400 bin dolar) prim alacağını açıkladı. Almanya yarı finale yükseldiği takdirde her bir oyuncu 125 bin euroyu (145 bin dolar) cebine koyacak. Çeyrek finalde rakam ise 75 bin euroya (87 bin dolar) düşecek, ilk turun geçilmesi durumunda ise oyuncular prim alamayacak.

Brezilya'nın Dünya KHupası şampiyonluğu her bir oyuncuya 800 bin euroluk prim olarak yansıyacak. Şampiyonluğa en çok primin vaat edildiği ülke ise İspanya oldu. İspanyol oyuncular 825 biner euro kazanabilecek.

Her takım, hazırlanması için turnuva öncesi FIFA'dan 1.5 milyon dolar aldı. Bunlara karşın, Dünya Kupası primleri zaman zaman özellikle de Afrika takımları arasında sıkıntı yaratabiliyor.

AFRİKA ÜLKELERİNE 2 MİLYON EURO

Örneğin, 2014'te Kamerun Milli Takımı, 61 biner dolarlık primleri az bulmuş ve Brezilya'da düzenlenen turnuvaya katılmama kararı almıştı. Nijerya Milli Takımı ise ödeme alamama korkusuyla antrenmanları boykot etmişti. Ganalı oyuncular ise ödeme yapılmaması nedeniyle bir maça çıkmama tehdidinde bulunmuş, son anda hükümet 3 milyon doları uçakla Brezilya'ya göndererek krizi engellemişti.

Bu kez ne Gana ne de Kamerun Dünya Kupası'nda. Ancak FIFA, Nijerya ve diğer Afrika takımlarına Dünya Kupası öncesi 2'şer milyon euro ödeyerek, olası kötü sonuçların önüne geçmeyi amaçladı.