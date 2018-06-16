2018 Dünya Kupası'nda ilk kez video asistan hakem (VAR) kullanıldı ve sonucunda karar değişti. Fransa ile Avustralya arasındaki mücadelede Antoine Griezmann, Ryan Risdon'ın 54. dakikada müdahalesiyle yerde kaldı.
VİDEO HAKEM PENALTI VERDİ
Maçın hakemi Andres Cunha, önce pozisyonu devam ettirdi. Cunha, oyunun durmasının ardından kenara gelerek video hakem desteğinden yararlandı.
Pozisyonu tekrar izleyen Uruguaylı hakem Andres Cunha, penaltı kararını verdi. 58. dakikada topun başına gelen Antoine Griezmann, Fransa adına Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı.
Dünya Kupası'nda ilk kez video hakem kullanıldı - İZLE
PENALTI DEĞİL DİYENLER VAR
Ancak işin ilginç tarafı, bazı futbolseverler video hakemin vermiş olduğu kararı yanlış buldu.
Sosyal medyada yorum yapan izleyiciler, pozisyonun penaltı olmadığını söyledi.
FRANSA KAZANDI
Öte yandan karşılaşmayı Fransa 2-1 kazandı. Fransızların gollerini Griezmann ve Pogba atarken, Avustralya'nın tek golü Jedinakl'tan geldi.