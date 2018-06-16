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Dünya Kupası'nda ilk kez video hakem kullanıldı

Fransa ile Avustralya arasında oynanan maçta video hakem kararıyla penaltı verildi. İşin ilginç tarafı bazı futbolseverler kararın yanlış olduğunu düşünüyor.

Dünya Kupası'nda ilk kez video hakem kullanıldı
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2018 Dünya Kupası'nda ilk kez video asistan hakem (VAR) kullanıldı ve sonucunda karar değişti. Fransa ile Avustralya arasındaki mücadelede Antoine Griezmann, Ryan Risdon'ın 54. dakikada müdahalesiyle yerde kaldı.

VİDEO HAKEM PENALTI VERDİ

Maçın hakemi Andres Cunha, önce pozisyonu devam ettirdi. Cunha, oyunun durmasının ardından kenara gelerek video hakem desteğinden yararlandı.

Pozisyonu tekrar izleyen Uruguaylı hakem Andres Cunha, penaltı kararını verdi. 58. dakikada topun başına gelen Antoine Griezmann, Fransa adına Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı.

Dünya Kupası'nda ilk kez video hakem kullanıldı - İZLE

PENALTI DEĞİL DİYENLER VAR

Ancak işin ilginç tarafı, bazı futbolseverler video hakemin vermiş olduğu kararı yanlış buldu. 

Sosyal medyada yorum yapan izleyiciler, pozisyonun penaltı olmadığını söyledi.

FRANSA KAZANDI

Öte yandan karşılaşmayı Fransa 2-1 kazandı. Fransızların gollerini Griezmann ve Pogba atarken, Avustralya'nın tek golü Jedinakl'tan geldi.


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