Dünya Kupası'nda ilk konuşma Putin'den

Rusya'nın ev sahipliği kontenjanı nedeniyle doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası'nda yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak.

AÇILIŞ KONUŞMASINI PUTİN YAPTI

Moskova'da yapılan kura çekimine futbol dünyasında birçok isim katılırken başlama konuşmasını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirdi.

"BÜYÜK MUTLULUK OLACAK"

Vladimir Putin "Hepiniz buraya hoş geldiniz. Grup aşamaları, elemeler çok yoğun geçti. Bugün de dünyamızın en iyi 32 takımı kura çekimini bekliyor. Hangi şehirlerde maçlarını oynayacakları belli olacak. Burada futbol mümkün olan en üst seviyede oynanacak. Burada atılacak golleri de dünyaya gösteriyor olmak büyük bir mutluluk olacak." şeklinde konuştu.

RUSYA SERVET KAZANACAK

2018 Dünya Kupası’nın Rusya’ya yaklaşık 1 milyon istihdam ve 527 milyar ruble (18 milyar dolar) artı gelir sağlayacak.

Rusya'nın yüksek miktarlar kazanacağı Dünya Kupası organizasyonunu devlet başkanı Putin yakından takip ediyor.