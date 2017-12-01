Dünya Kupası kuraları çekiliyor

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Rusya'nın ev sahipliği kontenjanı nedeniyle doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası'nda yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak.

A GRUBU

Rusya

Uruguay

Mısır

B GRUBU

Portekiz

İspanya



C GRUBU

Fransa

Peru



D GRUBU

Arjantin

Hırvatistan



E GRUBU

Brazilya

İsviçre



F GRUBU

Almanya

Meksika



G GRUBU

Belçika

İngiltere



H GRUBU

Polonya

Kolombiya





İşte torbalar:

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen törene futbol camiasından birçok yıldız akın etti.

TANITIM YÜZÜ LOPYREVA OLDU

Kusursuz bir organizasyon isteyen Ruslar, bu şölenin tanıtım yüzü olarak da kusursuz bir güzel seçti. Dünya güzeli Victor Lopyreva, 2018 Dünya Kupası'nı tanıtan yüz oldu.