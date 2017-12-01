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Dünya Kupası kuraları çekiliyor

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesi, grupların belli olacağı kura çekimi Moskova'da yapılıyor.

Dünya Kupası kuraları çekiliyor
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Rusya'nın ev sahipliği kontenjanı nedeniyle doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası'nda yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak.

A GRUBU
Rusya
Uruguay
Mısır
B GRUBU
Portekiz
İspanya

C GRUBU
Fransa
Peru

D GRUBU
Arjantin
Hırvatistan

E GRUBU
Brazilya
İsviçre

F GRUBU
Almanya
Meksika

G GRUBU
Belçika
İngiltere

H GRUBU
Polonya
Kolombiya

İşte torbalar:

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen törene futbol camiasından birçok yıldız akın etti.

TANITIM YÜZÜ LOPYREVA OLDU

Kusursuz bir organizasyon isteyen Ruslar, bu şölenin tanıtım yüzü olarak da kusursuz bir güzel seçti. Dünya güzeli Victor Lopyreva, 2018 Dünya Kupası'nı tanıtan yüz oldu.

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