Dünya Kupası'nda penaltı rekoru kırıldı

Dünya Kupası'nda ilk penaltıyı, 4. maçta Portekiz kazandı. Cristiano Ronaldo, İspanya'ya karşı bu penaltıyı goller sonuçlandırdı. Bir sonraki maçta Fransa da penaltı kazandı. Antoine Griezmann, VAR ile belirlenen penaltıyı golle sonuçlandırdı. Aynı maçta bu kez Avustralya da penaltı kazandı ve Mile Jedinak topu ağlara gönderdi.

17 MAÇTA 10 PENALTI ÇALINDI

Fransa-Avustralya maçının ardından Arjantin ve İzlanda karşı karşıya geldi. Leo Messi, kazanılan bu penaltıyı gole çeviremedi. Aynı gün 19.00'da oynanan Peru-Danimarka maçında bu kez Peru penaltı kazandı. Cueva, topu ağlara gönderemedi ve gözyaşlarına boğuldu. Dünya Kupası'nda yaşanan penaltı yağmuruna Nijerya-Hırvatistan maçında da devam edildi. Günün son maçında penaltıyı kazanan ve golü bulan Luka Modric ile Hırvatistan oldu. VAR ile kazanılan penaltılar durdurak bilmedi.

İsveç-Güney Kore maçında hakem atladı, VAR atlamadı. Granqvist topun başına geçti ve İsveç'i galibiyete taşıdı. Belçika-Panama maçı penaltısız geçti ama penaltılar hız kesmedi. Tunus-İngiltere maçında penaltıyı kazanan Afrika ülkesi oldu. Sassi, topu ağlara gönderdi. Penaltı festivali, Japonya-Kolombiya maçında da sürdü. Henüz 4. dakikada Japonya penaltı kazandı, Shinji Kagawa topu ağlara gönderdi.

Ev sahibi Rusya'nın Mısır ile karşılaştığı maçta da bir penaltı düdüğü çaldı. Karşılaşmanın 73. dakikasında, VAR'ın belirlediği penaltı vuruşunu Muhammed Salah gole çevirdi. İlk 3 maç penaltısız geçildikten sonra oynanan 14 maçta toplam 9 penaltı çalınarak bir Dünya Kupası rekoru kırıldı.