Dünya Kupası'nda Portekiz-Arjantin eşleşmesi olabilir

KRALSPOR

Dünya Kupası statüsü gereği kura çekimi yapıldıktan sona final yolu da belli oluyor. Yani turnuva boyunca bir daha kura çekimi yapılmıyor ve son 16'dan itibaren hangi takımların hangi takımlarla eşleşebileceği ortaya çıkıyor.

MESSİ VE RONALDO ÇEYREK FİNALDE KARŞILAŞABİLİR

A,B,C ve D grupları tamamlandı ve son 16'da karşı karşıya gelecek 8 takım belli oldu. Pazartesi günü oynanan maçların ardından Uruguay ile Portekiz eşleşirken, dün akşamki mücadelelerin sonrasında ise Fransa ile Arjantin birbirlerine rakip oldu. (Bu haber Kralspor.com'dan alınmıştır.)

Turnuva ağacındaki final yoluna göre Uruguay-Portekiz eşleşmesinin galibi ile Fransa-Arjantin eşleşmesinin galibi çeyrek finalde karşılaşacak. Bu durumda hem Arjantin hem de Portekiz rakiplerini elerse, çeyrek final Messi-Ronaldo kapışmasına sahne olacak.

Dünyanın en iyi iki oyuncusunun rekabeti Real Madrid-Barcelona'dan sonra Dünya Kupası'na da taşınmış olacak.

SON 16 VE ÇEYREK FİNAL TURU

Dünya Kupası'nda 4 son 16 turu eşleşmesi belli oldu.

Zorlu maçlara sahne olacak olan son 16 turu karşılaşmaları şöyle;

Uruguay-Portekiz

Fransa-Arjantin

İspanya-Rusya

Hırvatistan-Danimarka

Çeyrek final eşleşmeleri;

Uruguay-Portekiz galibi - Fransa-Arjantin galibi

İspanya-Rusya galibi - Hırvatistan-Danimarka galibi