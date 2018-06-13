Dünya Kupası'nda Rus-İngiliz tehlikesi

KRALSPOR

Dünyanın en büyük futbol organizasyonu, ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında 14 Haziran Perşembe günü TSİ 18:00'deki açılış maçıyla başlayacak.

RUS-İNGİLİZ KAVGALARI

Dünya Kupası heyecanı başlarken, bir yandan da holiganizm tehlikesine karşı uyarılar yapılıyor. EURO 2016'daki Rus-İngiliz holiganların kavgaları hala hafızalardayken, 2 yıl sonra iki ülkenin yeniden karşı karşıya gelmesi gündemde.

Marsilya'da İngiliz Rus muharebesi - İZLE

2 yıl önce Fransa'da düzenlenen EURO 2016'da Rus holiganlarla İngiliz holiganların kavgaları büyük olayların çıkmasına neden olmuştu. Fransız polisine zor anlar yaşatan iki ülke taraftarları bu kez Rusya'nın ev sahipliğinde Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

DİPLOMATİK KRİZLE TANSİYON YÜKSELDİ

Geçtiğimiz günlerde Rus ajan Sergey Skripal ve kız Yulia Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili İngiliz hükümeti Rusya'yı sorumlu tutmuş ve 23 diplomatını geri çağırmıştı. Rusya ise İngiltere'nin bu iddialarını reddetmişti.

Hayati tehlikeyi atlatan Sergey Skripal ve kız Yulia Skripal ise hastaneden taburcu edilmişti.

RUS KADINLAR AJAN OLABİLİR UYARISI

Buckingham Üniversitesi Güvenlik ve İstihbarat Merkezi Müdürü Profesör Anthony Glees, Daily Express’e yaptığı açıklamada İngiliz futbolcuları güzel Rus kadınları konusunda uyardı. Glees, futbolcuların bal tuzaklarına düşerek şantaja maruz kalabileceklerini belirtti.

"İngiltere’nin şampiyonayı kazanacağına dair pek umudum yok" diyen Glees, İngiltere’nin şansını daha da azaltmak için zehirleme veya önemli futbolcuları çekici Rus kızlarıyla bal tuzağına düşürme gibi yöntemlerin kullanılabileceğini iddia etti.

Kremlin’in İngiltere’nin kazanma şansını düşürmek için her yolu deneyebileceğini ileri süren Glees, "Bunu yapacaklar. Bu konuda histerik davranmıyorum. Bunlar olabilecek şeyler" dedi.

Glees’in bu açıklamaları eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi nedeniyle İngiltere ile Rusya arasındaki iplerin gerildiği bir dönemde geldi. Londra zehirlenme olayından Rusya’yı suçluyor. Moskova ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor ve kanıtlara ulaşmayı talep ediyor.

The Sun gazetesi İngiliz takımının zehirlenme vakasının önüne geçmek için şampiyonaya kendi yiyecekleri ile geleceğini yazmıştı.