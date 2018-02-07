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Dünya Kupası'nda sahte ve korsan bilet satana ceza

2018 Dünya Kupası'nın yapılacağı Rusya'da yasa dışı bilet satışı için önlem alınmaya çalışılıyor. Devlet Başkanı Putin, yasa dışı bilet satışına idari ceza verilmesini öngören yasayı onayladı.

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Dünya Kupası öncesinde sıkı önlemler almaya çalışan Rusya'da, Putin'in onayladığı yasaya göre, vatandaşlara yasadışı bilet satışı için biletin 20-25 katı değerinde ve en az 50 bin ruble (3300 TL) ceza uygulanacak. Yetkili kişiler için ise 25-30 katı değerinde ve en az 150 bin ruble (10 bin TL) ceza uygulanacak. Tüzel kişiler ise bu ceza 500 bin rubleden (33 bin TL) 1 milyon rubleye (66 bin TL) uzanacak.


SAHTE BİLET SATANLARA 4 BİN 600 TL'YE KADAR CEZA

Sahte bilet satışları için ise vatandaşlara 50-70 bin ruble (3300-4600 TL), yetkili kişilere 150 bin-200 bin ruble (10 bin-13 bin TL) ve tüzel kişilere 1 milyon-1,5 milyon ruble (66 bin-100 bin TL) ceza verilecek.

Bu önlemlerin bilet satışlarında ihlallerin önlenmesi amacıyla alındığı kaydedildi.

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