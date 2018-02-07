Dünya Kupası'nda sahte ve korsan bilet satana ceza

Dünya Kupası öncesinde sıkı önlemler almaya çalışan Rusya'da, Putin'in onayladığı yasaya göre, vatandaşlara yasadışı bilet satışı için biletin 20-25 katı değerinde ve en az 50 bin ruble (3300 TL) ceza uygulanacak. Yetkili kişiler için ise 25-30 katı değerinde ve en az 150 bin ruble (10 bin TL) ceza uygulanacak. Tüzel kişiler ise bu ceza 500 bin rubleden (33 bin TL) 1 milyon rubleye (66 bin TL) uzanacak.



SAHTE BİLET SATANLARA 4 BİN 600 TL'YE KADAR CEZA