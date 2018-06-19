Dünya Kupası'nda sinek skandalı

Dünya Kupası'nda Tunus-İngiltere maçına sinekler damga vurdu. Dünya basınına konu olan sinekler, futbolcuları rahatsız etti.

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12. olan İrem tarihimizin en iyisi oldu

İrem Karamete, Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda 12. olarak şampiyona tarihinde kadınlar flöre kategorisindeki en iyi dereceyi elde etti.