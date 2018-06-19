Dünya Kupası'nda sinek skandalı

Rusya'daki çevre kirliliği Dünya Kupası'na da yansıdı. Volga Nehri kıyısındaki Volgograd kentinde Tunus ve İngiltere'nin karşı karşıya geldiği mücadele öncesi ısınan oyuncular, sineklerden rahat yüzü görmedi.
Dünya Kupası'nda sinek krizi VİDEO
DÜNYA BASINI ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ KONUŞTU
Maç öncesi sahada hakemin ilk düğünü bekleyen oyuncular, sinek topluluğundan kurtulmak için uzun uğraşlar verdi. Özellikle İngiliz oyuncu Sterling'in bir türlü sineklerden kurtulamaması kameralardan kaçmadı.
Dünyanın birçok noktasından Rusya'ya gelen futbolseverlerin tribünlerde de zor anlar yaşadığına değinen basın organları, Rusya'nın çevre kirliliğinden dolayı düşük not alacağına vurgu yaptı.