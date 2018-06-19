Dünya Kupası'nda tarihi kırmızı kart

Dünya Kupası'nda oynanan Kolombiya - Japonya maçında 3. dakikada kırmızı kart gören Carlos Sanchez, tarihe geçti.

EN ERKEN 2. KIRMIZI KARTI GÖRDÜ

H Grubu'nda oynanan maçın 3. dakikasında ceza sahası içinde elle oynadığı için kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Sanchez, 2018 Dünya Kupası'nın ilk kırmızı kartını gördü.

Gördüğü kırmızı kartla penaltıya da neden olan Sanchez, Dünya Kupası tarihinin en erken ikinci kırmızı kartını görmüş oldu. Sanchez'den önceki en erken kırmızı kartı 1986 yılında oynanan Uruguay - İskoçya maçında Alberto Batista görmüştü. Batista, 54. saniyede kırmızı kart görmüştü.