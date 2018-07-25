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Dünya Kupası'nın en güzel golünü Pavard attı

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'nın sağ beki Benjamin Pavard'ın Arjantin'e attığı gol turnuvanın en iyi golü seçildi.

Dünya Kupası'nın en güzel golünü Pavard attı
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FIFA, Dünya Kupası'nda atılan en güzel golü sitesinde yaptığı oylama ile belirledi.

Kupanın en güzel golü Arjantin filelerini havalandıran Fransız futbolcu Benjamin Pavard golü seçildi.

Dünya Kupası'nın en güzel golünü Pavard attı - VİDEO

PAVARD'IN GOLÜ EN GÜZELİ SEÇİLDİ

FIFA, 64 maçın oynandığı ve 169 golün atıldığı Dünya Kupası'nda en güzel golü seçmek için kendi sitesinde oylama yaptı.

3 milyon üyenin katıldığı oylamada Fransız futbolcu Benjamin Pavard'ın Arjantin ağlarına gönderdiği gol turnuvanın en iyisi seçildi.

Pavard son 16 turunda 4-3 biten Arjantin maçında Fransa'nın 2. golünü kaydetmişti.

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