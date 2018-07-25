FIFA, Dünya Kupası'nda atılan en güzel golü sitesinde yaptığı oylama ile belirledi.
Kupanın en güzel golü Arjantin filelerini havalandıran Fransız futbolcu Benjamin Pavard golü seçildi.
Dünya Kupası'nın en güzel golünü Pavard attı - VİDEO
PAVARD'IN GOLÜ EN GÜZELİ SEÇİLDİ
FIFA, 64 maçın oynandığı ve 169 golün atıldığı Dünya Kupası'nda en güzel golü seçmek için kendi sitesinde oylama yaptı.
3 milyon üyenin katıldığı oylamada Fransız futbolcu Benjamin Pavard'ın Arjantin ağlarına gönderdiği gol turnuvanın en iyisi seçildi.
Pavard son 16 turunda 4-3 biten Arjantin maçında Fransa'nın 2. golünü kaydetmişti.