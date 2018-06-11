Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi

Bir dönem Gaziantepspor'da da teknik direktörlük yapan Zenga, ülkesinde düzenlenen 1990 Dünya Kupası'nda 517 dakika boyunca gol yemedi.

A Grubu'nda mücadele eden İtalya'nın kalesini koruyan Zenga, Çekoslovakya, Avusturya ve ABD karşısında kalesini gole kapadı. Son 16 turunda Uruguay, çeyrek finalde İrlanda Cumhuriyeti karşısında da gol yemeyen Zenga, Napoli'de Arjantin ile yapılan yarı final maçının 67. dakikasında Claudio Caniggia'nın golüne engel olamadı ve 517 dakika sonra kalesinde gol gördü.

SHILTON VE BARTHEZ 10 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Dünya kupalarında en fazla maçta gol yemeyen kaleciler ise İngiliz Peter Shilton ile Fransız Fabien Barthez oldu