Dünya Kupası'nın enleri belli oldu

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Bas Dost'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sporting Lizbon'un yeni başkanının, golcü futbolcuya kalması için zam teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Fransa, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti ve şampiyon oldu. Böylece Fransızlar 98'den sonra ikinci kez Dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

TFF'den A Milli Takım'ın başından gönderildiği için 9 milyon TL tazminat parası alan Fatih Terim, yaşadığı bu sürecin kendisini daha çok hırslandırdığını söyledi.

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başaltı finalinde Ertuğrul Dağdeviren, çok güzel bir hamleyle müsabakayı kazandı.

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Şaban Yılmaz'ı mağlup eden Orhan Okulu şampiyon oldu.

Fransa, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Kazanılan şampiyonluğun ardından Fransız futbolseverler büyük sevinç yaşadı.

2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'nın kupaya uzanmasının ardından organizasyonun enleri belli oldu. Modric kupanın en iyi, Mbappe ise en iyi genç oyuncusu seçildi.

1 Dünya Kupası şampiyonu Fransa Fransa, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti ve şampiyon oldu. Böylece Fransızlar 98'den sonra ikinci kez Dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

2 Nörolog Laureys: Schumacher'in şansı çok az Belçikalı ünlü nörolog Steven Laureys, eski Formula 1 pilotu Michael Schumacher’le ilgili iyi haberler beklenmemesi gerektiği söyledi.

3 Cenk'li Everton rakibini 22-0 yendi Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, ATV Irdning ile oynadığı hazırlık maçını 22-0 kazandı. Milli futbolcumuz rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

4 Fransa-Hırvatistan maçının muhtemel 11'leri Fransa ile Hırvatistan, bu akşam Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Fransızlar daha önce bu kupayı 1998'de kazanmıştı. Hırvatlar ise bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

5 Vida için gelen teklifler Liverpool'un Vida için Beşiktaş'a 20 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu, bunun üzerine Everton'ın rakamı 22 milyon euroya kadar çıkardığı öğrenildi.

6 Sporting Lizbon'dan Bas Dost'a yeni teklif Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Bas Dost'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sporting Lizbon'un yeni başkanının, golcü futbolcuya kalması için zam teklifinde bulunacağı öğrenildi.

7 Orhan Okulu Kırkpınar'da şampiyon oldu 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Şaban Yılmaz'ı mağlup eden Orhan Okulu şampiyon oldu.

8 Fransa, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda'yı üzdü Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç'in, Fransa'nın golünden sonra Emmanuel Macron'a bakışları dikkat çekti.

9 Şenol Güneş, Babel'in satılmasını istemiyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetimden Babel'in takımda kalmasını, Vida ve Quaresma'nın ise satılmasını istedi.