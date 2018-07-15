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Dünya Kupası'nın enleri belli oldu

2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'nın kupaya uzanmasının ardından organizasyonun enleri belli oldu. Modric kupanın en iyi, Mbappe ise en iyi genç oyuncusu seçildi.

Dünya Kupası'nın enleri belli oldu
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2018 FIFA Dünya Kupası final maçında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa kupaya uzanarak tarihinde 2. kez Dünya'nın Kupası'nı kazanırken, turnuvanın en iyileri ödüllerini aldı.

MODRİC ALTIN TOP'U ALDI

FIFA'nın belirlediği isimler sırasıyla ödüllerini alırken, ''Altın Top'' tartışması da Modric'in almasıyla son bulmuş oldu.

Turnuvanın en iyi isimlerini yer aldığı sıralamada ödül alanlar listesi şu şekilde:

EN İYİ OYUNCU ÖDÜLÜ

Luka Modric - Hırvatistan
Eden Hazard - Belçika
Antoine Griezmann - Fransa

EN İYİ GENÇ OYUNCU ÖDÜLÜ

Kylian Mbappe - Fransa

ALTIN TOP ÖDÜLÜ

Harry Kane - İngiltere
Antoine Griezmann - Fransa
Romelu Lukaku - Belçika

ALTIN ELDİVEN ÖDÜLÜ

Thibaut Courtis - Belçika

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