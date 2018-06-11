Dünya Kupası'nın yeni kahini: Kedi Achilles

Dünya Kupası 14 Haziran Cuma günü Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak maçla başlayacak.

Daha önce oynanan Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na damgasını vuran hayvan kahinlere bir yenisi daha ekleniyor. Rusya'da düzenlenecek turnuvanın yeni kahini kedi 'Achilles' olacak.

DÜNYA KUPASI'NIN YENİ KAHİNİ 'KEDİ ACHİLLES'

Kedi Achilles, Rusya'daki Dünya Kupası'nda maçlardan önce tahminlerde bulunacak. Sadece Saint Petersburg'daki mücadeleleri yorumlayacak Achilles, maç sabahları seçeneğini açıklayacak.

Achilles'in önüne iki kap koyulacak, kapların içinde ise kedi mamaları ve takımların bayrakları yer alacak. Kahin kedi bu seçenekler arasında birini tercih edecek. Achilles'in tahminlerinin başarıllı olup olmayacağı ise şimdiden merak ediliyor.

AHTAPOT PAUL VE MAYMUN GEDA YANILMAMIŞTI

Bilindiği üzere 2010 Dünya Kupası'na yaptığı başarılı tahminlerle kahin ahtapot Paul damgasını vurmuştu. EURO 2016'da ise mahmun Geda, tahminlerde bulunmuş, Portekiz'in şampiyon olacağını belirtmiş ve yanılmamıştı.