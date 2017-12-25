Dünya Maicon'u konuşuyor

Brezilyalı stoper, takımının 3. golünü frikikten atarken, büyük beğeni topladı. Sarı-kırmızılı takımda ilk kez frikikten ağları bulan tecrübeli yıldız, dış basında da büyük yankı uyandırdı. Maicon’a ilk olarak, ülkesi Brezilya’da övgülerde bulunuldu.

Globo Esporte sitesi manşetine taşıdığı habere, “Maicon, Galatasaray’ı harika frikiğiyle zafere taşıdı” başlığını attı. Detayda ise, “Eski Sao Paolo’lu yıldız, Beto’nun koruduğu kaleye frikikten golünü gönderdi.” denildi.

O Diario sitesi de Maicon’un golünü özel olarak öne çıkarırken, “Eski Sao Paololu, frikikten attı ve Galatasaray’ı zafere taşıdı.” yorumu yapıldı.

BETO MAİCON'UN HARİKA FRİKİĞİNDEN KAÇAMADI

Portekiz’in Mais Futebol sitesi de Maicon ile Beto arasındaki mücadeleye vurgu yapılarak, “Eski Portolu Maicon, Galatasaray’ı zafere taşıdı.” denilirken, “Beto, Maicon’un bu harika golünden kaçamadı.” yorumu eklendi.

Fransız L’Equipe gazetesi de gole özel yer ayırarak, “Maicon’un harika frikiği” başlığını kullandı. BeIN Sports France ise “Galatasaray’da Maicon muhteşem frikiği” başlığıyla özel yayın yapıldı.