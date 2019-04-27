Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 5 madalya

Antalya'da Kundu'da bir otelde düzenlenen şampiyonada 33 ülkeden 392 sporcu mücadele etti.

Final turunda 11 yaş genel kategorisinde Arda Çamlar altın madalya kazandı. 15 yaş kızlarda Gülce Nehir Kara gümüş madalya alırken, 7 yaş kızlarda Alara Uygun, 13 yaş genelde Yankı Taşpınar ve 17 yaş genelde Kağan Aydın Çelebi ise bronz madalya elde etti.

Şampiyonanın ardından düzenlenen ödül törenine Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Avrupa Satranç Birliği (ECU) Başkanı Zurab Azmaiparashvili ve sporcular katıldı.