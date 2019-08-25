Dünya Ralli Şampiyonası'nda zafer Tanak'ın

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Medel, Bologna ile anlaştı. İtalyan ekibi siyah-beyazlı kulübe 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton forması giyen Mario Lemina'yı kiralamak için teklif yaptı.

Fransız stoper Adil Rami, Fenerbahçe'yle transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi. Deneyimli futbolcu sağlık kontrolünden geçerse sarı-lacivertli takıma imza atacak.

Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen Islam Slimani, Monaco formasıyla ilk maçta golle buluştu. Asisti yapan isim de eski Galatasaraylı Henry Onyekuru oldu.

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve geçtiğimiz günlerde futbolu bırakan Sneijder, katıldığı bir yardım maçında fazla kilolarıyla dikkat çekti.

1 Fenerbahçe, Adil Rami'yle görüşüyor Fransız stoper Adil Rami, Fenerbahçe'yle transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi. Deneyimli futbolcu sağlık kontrolünden geçerse sarı-lacivertli takıma imza atacak.

2 Luiz Gustavo Fenerbahçe'ye imza atıyor Fransız basını, Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo için Marsilya ile 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığını yazdı.

3 Ersun Yanal: Oyunu beğenmedim, sorumlu benim Başakşehir'ison dakikalarda gelen 2 golle 2-1 yenen sarı lacivertli hocası Ersun Yanal, maçtaki oyundan memnun olmadığını belirtti.

4 Rıdvan Dilmen: Vedat son 15 yılın en iyi santrforu Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in performansını öven Rıdvan Dilmen, "Bir tek İstiklal Marşı'nda duruyor." dedi.

5 Medel, Bologna'ya transfer oluyor Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Medel, Bologna ile anlaştı. İtalyan ekibi siyah-beyazlı kulübe 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

6 Dirar'ın golü sonrası Ali Koç'un sevinci Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dirar'ın son dakika attığı galibiyet golünün ardından büyük sevinç yaşadı.

7 Slimani, Monaco formasıyla ilk golünü attı Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen Islam Slimani, Monaco formasıyla ilk maçta golle buluştu. Asisti yapan isim de eski Galatasaraylı Henry Onyekuru oldu.

8 Beşiktaş, Lemina'yı kiralıyor Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton forması giyen Mario Lemina'yı kiralamak için teklif yaptı.

9 Fatih Terim: Çıkıp aslanlar gibi oynayın Konyaspor maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yapan Fatih Terim,"Galatasaray'ı herkese hatırlatın." dedi.