Dünya Rallisi'nden 150 milyon dolar gelir beklentisi

Türkiye'nin doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezlerinden Marmaris'te, Dünya Ralli Şampiyonası'na üst üste ikinci kez ev sahipli yapmanın heyecanı yaşanıyor.

12-15 Eylül'de gerçekleştirilecek şampiyonanın 11. ayağıyla ilgili hazırlıklar sürdürülürken, organizasyonun bölgenin tanıtımına ve ekonomisine de katkı sağlaması bekleniyor.

Organizasyon hakkında AA muhabirine bilgi veren TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, geçen yıl yine Marmaris'te yapılan etabın başarılı geçtiğini söyledi. Bu yılki yarışlarda ilave olarak Kızlan ve Datça etabında birtakım değişiklikler gerçekleştirdiklerini aktaran Üçlertoprağı, "Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz organizasyon çatı kuruluşumuz olan Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından atanmış bir değerleme şirketi tarafından 13 ayak arasında ilk üçte gösterildi." dedi.

Türkiye'nin tanıtımı açısından önemli Şampiyonanın Türkiye'nin tanıtımı açısından da önemli olduğunu vurgulayan Eren Üçlertoprağı, gelen sporcuların da nitelikli turist kapsamında değerlendirildiğini ifade etti. Ekonomik açıdan, şampiyona için gelenlerin bölgeye daha fazla gelir kazandırdığına işaret eden Üçlertoprağı, organizasyon için gelen turistlerin "her şey dahil" sistemiyle gelenlerin tersine gün boyu otel dışında olup bölge esnafından alışveriş yaptığını dile getirdi.

Organizasyonun 155 ülkede canlı yayınlandığını, 850 milyon kişiye ulaştığını aktaran Üçlertoprağı, "Geçen yılki organizasyonda katılımcı sayısı 55 bin civarındaydı. Bu sene bu rakamın katlanacağını düşünüyoruz. Çünkü geçtiğimiz yıl Marmaris bölgesinde ilk defa yaptığımız için insanların kafasında belirsizlikler vardı. Ancak ilk organizasyonun başarısı neticesinde bu yıl çok daha fazla turist bekliyoruz." diye konuştu.

Şampiyonanın geçen yıl 100 milyon dolar civarında bölge ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Üçlertoprağı, sözlerini şöyle tamamladı: "TOSFED olarak zaten toplamda bin kişiye yakın gönüllü ve gözetmen ekibimiz var. Geçtiğimiz yıl kendi gözetmenlerimiz için 100 liraya aldığımız otel fiyatları bu sene aynı tarihte 170 lira. Konaklama fiyatlarındaki artışı da göz önünde bulunduracak olursak şampiyona için gelenler geçen yıla göre çok daha fazla konaklama harcaması yapıp, döviz bırakacak. Şampiyona, bu sene bölgeye 100-150 milyon dolar arasında ekonomik değer katacak. Ülke ve bölge tanıtımına katkısı da göz önünde bulunduracak olursak, katılan değer çok daha fazla olacak."