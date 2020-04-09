Dünya rekortmeni Sabia, koronavirüs nedeniyle vefat etti

Avrupa’nın koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerinden biri olan İtalya’da, şoke eden bir ölüm haberi daha geldi.

İtalyan Olimpiyat Komitesi, önceki gün bir açıklama yayınlayarak olimpiyatlarda iki kez 800 metre finalisti olan 56 yaşındaki Donato Sabia’nın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

30 YIL BOYUNCA DÜNYA REKORUNU KORUDU

Ünlü sporcu 1984 Göteborg’da katıldığı Avrupa Salon Şampiyonası’nda altın madalya kazanmış ve yaklaşık 30 yıl boyunca 500 metrede dünya rekorunu elinde tutmuştu.

İtalya Atletizm Federasyonu, ‘olağanüstü yetenekli bir atlet ve her şeyden önce nazik bir karakter’ olarak tanımladığı sporcunun babasının da bir kaç gün önce koronavirüsü nedeniyle öldüğünü açıkladı.