Dünya şampiyonasında bir rekor daha

Zayıflamak için boks yaptı, hedefi Avrupa şampiyonluğu

Mustafa Cengiz: Falcao için her şeyi yapıyoruz

Trabzonspor'un Parma ile oynadığı hazırlık maçında, bir Trabzonspor taraftarı İtalyan ekibinin atağında rakip futbolcuyu durdurmak için peşinden koştu.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Diagne'yi bekledikleri teklif gelirse satacaklarını ifade ederken, Emre Mor için de yeni bir teklif hazırlandıklarının sinyalini verdi.

Karol Mets: Beşiktaş çok büyük bir kulüp

Galatasaray'la görüşen Kayserispor'un milli futbolcusu Deniz Türüç, 3 yıllık imza ve toplamda 36 milyon TL garanti ücret istedi.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, U20 takım antrenörü olmak için gerekli lisansı aldığını açıkladı.

Alex de Souza antrenör oldu

Jiangsu Suning'e imza atmak için özel bir jetle Çin'e gelen Galli yıldız Bale'in, mutsuz görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Lazio forması giyen Riza Durmisi ile Paderbornlu Collins'i gündemine aldı.

1 Gareth Bale, Çin'e transfer oldu Jiangsu Suning'e imza atmak için özel bir jetle Çin'e gelen Galli yıldız Bale'in, mutsuz görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

2 Parmalı futbolcuyu durdurmaya çalışan Trabzon taraftarı Trabzonspor'un Parma ile oynadığı hazırlık maçında, bir Trabzonspor taraftarı İtalyan ekibinin atağında rakip futbolcuyu durdurmak için peşinden koştu.

3 Deniz Türüç’ün Galatasaray’dan istediği rakam Galatasaray'la görüşen Kayserispor'un milli futbolcusu Deniz Türüç, 3 yıllık imza ve toplamda 36 milyon TL garanti ücret istedi.

4 Alex de Souza antrenör oldu Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, U20 takım antrenörü olmak için gerekli lisansı aldığını açıkladı.

5 Diagne ve Emre Mor transferinde son durum Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Diagne'yi bekledikleri teklif gelirse satacaklarını ifade ederken, Emre Mor için de yeni bir teklif hazırlandıklarının sinyalini verdi.

6 Karol Mets: Beşiktaş çok büyük bir kulüp İsveç Ligi takımlarından AIK Stockholm'de forma giyen Karol Mets, Beşiktaş'a transfer olabileceğini belirtti.

7 İtalyan basını: Nainggolan Galatasaray'a geliyor Inter'in deneyimli hocası Conte'nin takımda düşünmediği Nainggolan'ın, Galatasaray'a önerildiğini yazıldı.

8 Godin: Ronaldo insanlara saygı duymuyor Atletico Madrid'den ayrılarak Serie A ekiplerinden Inter'e transfer olan Uruguaylı savunmacı Godin, Portekizli yıldız Ronaldo'nun gol sevincinin bir saygısızlık unsuru olduğunu söyledi.

9 Beşiktaş'ın sol bek adayları Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Lazio forması giyen Riza Durmisi ile Paderbornlu Collins'i gündemine aldı.