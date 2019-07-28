Dünya şampiyonasında bir rekor daha

Güney Kore'nin Gwangju şehrinin ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FINA Dünya Yüzme Şampiyonası, dünya rekorlarına tanık olmaya devam ediyor.
Regan Smith, Lilly King, Kelsi Dahlia ve Simone Manuel'den oluşan ABD 4x100 metre karışık bayrak takımı, 3:50.40'lık derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonada daha öncesinde kırılan rekorlar şu şekilde;
-Erkekler 200 metre kelebek | Kristof Milak - 1.50.73
-Erkekler 100 metre kelebek (Yarı Final seçme serisi) | Caeleb Dressel - 49.50
-Erkekler 100 metre kurbağalama (Yarı Final seçme serisi) | Adam Peaty - 56.88
-Kadınlar 4x200 metre serbest karışık | Avustralya - 7.41.50
-Kadınlar 200 metre sırtüstü | Regan Smith - 2.03.35
-Erkekler 200 metre kurbağalama | Anton Chupkov - 2.06.12
-Karışık (Erkekler ve Kadınlar) 4x100 metre serbest | ABD - 3.19.40
-Kadınlar 4 x 100 metre karışık bayrak | ABD - 3.50.40