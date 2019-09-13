Dünya şampiyonu boksör bağımlılığa 'yumruk' atacak

Dünya Boks Birliği (WBA) hafif sıklet dünya boks şampiyonu Özbek Shakhram Giyasov, gençlerin uyuşturucu ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "boks şov" organizasyonları gerçekleştirecek.
Özbekistan'da boksör babası ve amcasını örnek alarak 10 yaşında bu spora başlayan Shakhram Giyasov (26), 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanırken, 2017'de Asya ve dünya şampiyonluklarına uzandı.
Yaklaşık 1,5 yıl önce profesyonel boksa geçen, yaptığı 9 karşılaşmayı da kazanarak WBA hafif sıklet dünya boks şampiyonluğuna ulaşan Giyasov, altın kemerin sahibi oldu.
BOKS ŞOV ORGANİZASYONLARI
Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları adına farkındalık oluşturmak amacıyla "boks şov" organizasyonları düzenlemeye başlayan Giyasov, ilk etkinliği Türkiye'de yapmaya karar verdi.
Giyasov, Antalya'da yarın düzenlenecek etkinlikte gençlerle hem spor yapacak hem de onlara bağımlılıktan uzak durmaları gerektiğini anlatacak.