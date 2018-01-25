Dünya Şampiyonu Kadir: Karton toplayarak geçiniyorum

Karma Dövüş Sanatları (MMA) Federasyonu tarafından 22-26 Mart 2017'de Antalya'da düzenlenen ve 30 ülkeden yaklaşık bin sporcunun katıldığı organizasyonun finalinde Rus rakibini yenen 19 yaşındaki Kadir, dünya şampiyonu olmuştu.

Rus rakibini nakavt eden Kadir dünya şampiyonu oldu - İZLE

KARTON TOPLAYARAK GEÇİNİYOR

Genç yaşta elde ettiği başarıyla adından söz ettiren Kadir, Yalova'da bir gecekonduda 2'si kız 4 kardeşi, annesi ve babasıyla yaşamını sürdürüyor.

Karton toplayacılığı yaparak geçimini sağlayan ailesine küçük yaşlardan beri yardımcı olan Dalkıran, yaklaşık 4 yıldır hem sabahtan akşama kadar karton topluyor hem de çok yorulmasına rağmen akşamları müsabakalara hazırlanıyor.

7 KEZ TÜRKİYE, 1 KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Zor şartlar altında yaşamını sürdüren Dalkıran, azmiyle bu spor dalında 7 kez Türkiye ve 1 kez de dünya şampiyonluğu kazandı.

GÜNDE 30-40 TL KAZANIYORUZ

Kendisine verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyleyen Kadir Dalkıran, “Şampiyon olmadan önceki işime devam ediyorum. Karton ve kağıt toplayıp satarak günde 30-40 TL para kazanıyoruz. Bununla yaşamımızı sürdürüyoruz. Değil şampiyon gibi yaşamak ailemi geçindirmekte zorluk çekiyorum. Bu da beni çok üzüyor” diye konuştu.