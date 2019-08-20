Dünya üçüncüsü genç güreşçi Tolga, azmiyle ümit vadediyor

Kayseri'den 5 yıl önce güreş eğitimi için kente gelen ve Mersin Güreş Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına devam eden Tolga, bu zamana kadar katıldığı turnuvalarda çok sayıda derece elde etti.

45 KİLODA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 29 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli formayla mücadele eden Tolga, erkekler serbest stilde 45 kiloda dünya üçüncüsü oldu.

Şampiyonanın ardından Mersin'e dönen Tolga, güreşi çok sevdiğini ve bu alanda başarılı olmak için yoğun tempoda çalışmalarını gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'deki şampiyonalarda derecelerinin bulunduğunu anımsatan Tolga, bu dereceleri uluslararası arenada da göstermek istediğini ifade etti.

KENDİSİNDEN BÜYÜK RAKİPLERLE MÜCADELE ETTİ

En son yapılan dünya şampiyonasına iyi bir şekilde hazırlandığını aktaran Tolga, şöyle devam etti:

"Dünya şampiyonasına ilk kez gittim ve benim için çok güzel bir deneyim oldu. Müsabakalara doktor raporuyla çıkıp, kendimden büyüklerle güreştim ve dünya üçüncüsü oldum. Orada mücadele etmek benim için çok büyük bir gururdu. Ben şampiyonluk için mindere çıktım ama olmadı. Çok iyi bir şekilde hazırlanıp, önümüzdeki yıl Avrupa ve dünya şampiyonalarında birinci olmak istiyorum. Çünkü seneye kendi yaş grubumda çıkacağım. Bu derecelerimi büyükler kategorisinde de almak istiyorum. Çalışmalarım da bu yönde ilerliyor. Bu hedeflerime ulaşmak için hocalarımın verdiği antrenmanın dışında özel antrenmanlar yapıyorum."

Hedeflerini gerçekleştirmek adına yoğun çalışma programı içerisinde olduğunu vurgulayan Tolga, "Şampiyonadan döner dönmez ara vermeden çalışmalarıma başladım. Kaçırmış olduğum birinciliği önümüzdeki yıl almak için çalışmalarıma aralıksız devam edeceğim." diye konuştu.