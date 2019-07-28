Dünyaca ünlü atletin arabasından 50 kilo uyuşturucu çıktı

DutchNews'de yer alan habere göre, Madiea Ghafoor, Perşembe günü arabasıyla Almanya sınırından geçiş yapmak üzereyken 50 kilo uyuşturucuyla yakalandı.

Hollanda basını, Alman polisinin Ghafoor’u, Hollanda'daki Arnhem kentine sadece 27 kilometre mesafedeki Elten sınır kasabası yakınlarındaki bir rutin kontrol sırasında tutukladığını yazdı.

Alman savcılık departmanı, Hollandalı bir kadının tutuklandığını doğrulasa da, tutuklanan kişinin kimliğini henüz onaylamadı.

"SPOR KARİYERİNİN SONU OLABİLİR"

Ghafoor’un aracında uyuşturucu hap (extacy) ve metamfetamin (kristalmeth) bulunduğu açıklandı.

Hollanda Atletizm Federasyonu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şoktayız. Bu suçlamalar doğruysa Madiea Ghafoor'un spor kariyerinin sonu olabilir” ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki orta mesafe koşucusu, 2018’de Hollanda Ulusal 400 metre şampiyonu oldu. Ghafoor, Hollanda'nın 2016 Rio Olimpiyatları’nda 4×400 bayrak takımının parçalarından biriydi.