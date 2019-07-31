Dünyaca ünlü boksörün ünvanı alınıyor

WBC, doping testi örneğinin A numunesi pozitif çıkan şampiyon boksör Dillian Whyte'ın dünya ağır siklet şampiyonu unvanının askıya alındığını duyurdu.

konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “WBC, doping testi örneğinin A numunesi pozitif çıkması üzerine, geçici olarak Dillian Whyte'ı WBC dünya ağır siklet boks şampiyonu olarak kabul etmesini askıya alıyor." ifadelerini kullandı.

"KANIT SUNMA HAKKI VERİLECEK"

Whyte'a soruşturma kapsamındaki delillerinin sunma fırsatı sunulacağını dile getiren WBC şu şekilde devam etti; "WBC, soruşturma ve duruşma boyunca Bay Whyte ve ekibine, mevcut herhangi bir bilgi ve materyali, uygun gördükleri münferit kanıtları sunma fırsatını verecek." açıklaması yapıldı.

20 Temmuz 2019'da Oscar Rivars'ı yenerek WBC ağır siklet kemerinin sahibi olan Dillian Whyte'dan maç öncesi alınan doping testi örneğinin A numunesi pozitif çıkmıştı.