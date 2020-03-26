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Dünyada devam eden ligler

Koronavirüs nedeniyle dünyadaki çoğu lig ileri bir tarihe ertelenirken; Belarus, Avustralya, Angola, Filistin, Nikaragua ve Haiti'de ise maçlar devam ediyor.

| Haber Merkezi
Dünyada devam eden ligler
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Dünya üzerinde birçok spor organizasyonu koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenirken, çok az organizasyon ise oynanmaya devam ediyor.

AVRUPA KITASINDA SADECE BELARUS KALDI

Türkiye’de tüm futbol liglerinin söz konusu tedbirler çerçevesinde ertelenmesinin ardından Avrupa kıtasında, futbol maçlarına devam eden tek ülke Belarus kaldı.

TOPLAM DEVAM EDEN LİG SAYISI 6

Avrupa dışında ise devam eden tek profesyonel lig Avustralya A-Ligi...

Yaklaşık 700 koronavirüs vakasının olduğu ülkede Belarus’un aksine maçlara seyirci alınmıyor. A-Ligi’nde Avustralya dışında Yeni Zelanda’dan da bir takım (Wellington Phoenix) yer alıyor. Bu kulüp sezon bitene kadar, yani 6 hafta daha Avustralya’da kalacak.

Angola, Filistin, Nikaragua, Haiti futbol ligleri de devam ediliyor

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