Dünyada futbola ilgi sıralamasında Türkiye üçüncü

Brezilyanın futbola ilgisi bilinir. Ancak son araştırma bunun o kadar da abartılı olmadığını ortaya koydu.

İngiltere merkezli Nielsen Sports isimli ölçüm şirketinin 30 ülkede yaptığı araştırmaya göre Brezilyalıların yüzde 60'ı kendilerini futbolla ilgili gösterdi. 2013'te yüzde 72'si futbolla ilgilenen Brezilya halkının ilgisi son 5 yılda geriledi ve Sambacılar, bu istatistikle 11. sırada yer aldı. Brezilya Ligi maçlarında geçen yıl ise seyirci ortalaması 16 bin 418'de kaldı.

TÜRKİYE DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Futbolla en çok ilgilenen ülke ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Orta Doğu ülkesindeki insanların yüzde 80'i futbolu yakından takip ediyor.

BAE'yi, Tayland (yüzde 78), Şili, Portekiz ve Türkiye takip etti. Üç ülkeni nüfusunun yüzde 75'i futbolla ilgili.

Araştırmaya göre Çin halkının futbolu ilgisi yüzde 5 arttı. 2013'te yüzde 27 olan bu oran yüzde 32'ye çıktı. Futbola ilgisi artan ülkeler arasında Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de yer aldı. Hindistan'da yüzde 30 olan oran yüzde 45'e, ABD'de ise yüzde 28'lik oran yüzde 32'ye çıktı.

İngiltere Premier Ligi'nin dünya çapındaki ününe karşın, Birleşik Krallık'taki halkın yüzde 51'i kendini futbolla ilgili gösterdi. Birleşik Krallık da bu istatistiğiyle 17. sırada yer aldı.