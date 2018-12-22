Dünyanın en büyüğü Real Madrid oldu

Ali Koç'tan muhabire: Çok saçma bir soru

Alman Bild gazetesine konuşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Mesut Özil bize gelmek isterse, onu almak için elimizden geleni yaparız" dedi.

Guardian Gazetesi, 2018'in en iyi futbolcularını listeledi. İşte dünyanın en iyi futbolcuları...

The Guardian'a göre 2018'in en iyi futbolcuları

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 gibi net bir skorla mağlup oldu ve sezonun ilk yarısını lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde tamamladı.

PSG'nin 222 milyon euroya transfer ettiği Neymar, yeşil sahalardaki performansından çok yaptığı imaj değişiklikleriyle gündem oluyor.

Gomis'tan sonra gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de forma giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Alan ile anlaşmaya vardı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 4-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından kendisine yöneltilen şampiyonluk sorusuna "Bu tabloyla 29. haftaya girersek şampiyon da oluruz." cevabını verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-1 kaybedilen Kasımpaşa maçının ardından yaptığı basın toplantısında kendisine yöneltilen istifa sorusunu "Görevimin başındayım." diyerek yanıtladı.

Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldukları maçın ardından takımı tribüne çağıran Beşiktaşlı taraftarlar "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese" tezahüratı yaparak futbolculara tepki gösterdi.

1 Ali Koç: Ligin DNA'sını bildiği için Ersun Yanal'ı getirdik Ali Koç, Ersun Yanal'la ilgili görüşünün nasıl değiştiğini anlattı. Koç, "Ligi tanıyan yerli bir hocanın daha iyi olacağını düşündüğüm için Yanal'da karar kıldım" dedi.

2 Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri UEFA Avrupa Ligi'nde, son 32 turu kuraları çekildi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Zenit'le eşleşirken, Galatasaray'ın rakibi ise Benfica oldu.

3 Muhabirin 'derbi' sorusuna Mehmet Özdilek'in cevabı Mehmet Özdilek, bir muhabirin "Bu maç Fenerbahçe için derbi miydi" şeklindeki sorusuna "Yok. F.Bahçe tarihi olan bir kulüptür. Bulunduğu durum insanları aldatmasın" diyerek cevap verdi.

4 F.Bahçe'de sözleşmesi bitecek oyuncuların son durumu Fenerbahçe'ye 1.5 yıllık imza atan Ersun Yanal, devre arası transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

5 Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın rakibi ise Boluspor oldu.

6 Comolli aforoz edildi Cocu dahil yapılan bütün transferlerin imza töreninde masada olan Comolli, Ersun Yanal'ın yanında yer almadı. Toplantı boyunca Fransız futbol adamının yüzünün asık olduğu görüldü.

7 Ersun Yanal kuralları Sezon başından bu yana disiplin sorunu yaşanan Fenerbahçe'de, Ersun Yanal ipleri eline aldı. Futbolcularla görüşen Yanal, "Antrenmandan sonra gitmek yok, akşama kadar tesislerde kalacaksınız" dedi.

8 Ersun Yanal Comolli'nin önerdiği futbolcuyu reddetti Ersun Yanal'a Real Betis'te forma giyen Antonio Sanabria'yı öneren sportif direktör Comolli, 57 yaşındaki teknik adamdan olumsuz yanıt aldı.

9 3 büyükler zirvenin gerisinde kaldı Süper Lig'in ilk yarısı, önümüzdeki hafta sona erecek. Sezon başında şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen 3 büyükler, şu ana kadar hayal kırıklığı yarattı.