Dünyanın en büyüğü Real Madrid oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Real Madrid ile Al Ain, Abu Dabi'de Zayed Sports City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Finalde Al Ain'i 4-1 yenen Real Madrid, 4. kez şampiyon oldu. Real Madrid'i şampiyonluğa taşıyan golleri 14. dakikada Luka Modric, 60'da Llorente, 78. dakikada Sergio Ramos ve 90+1'de kendi kalesine Nader attı.
Al Ain'in tek golünü ise 86. dakikada Shiotani kaydetti. Real Madrid, bu sonucun ardından üst üste 3. kez, toplamda 4. kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonu oldu.