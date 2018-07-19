Dünyanın en değerli 10 spor kulübü açıklandı

En değerli 10 spor kulübünü açıklayan Forbes dergisinin listesinde sadece 3 futbol takımı yer aldı. Futbol takımlarında liderlik İngiliz devi Manchester United'da.

Geçen seneye göre piyasa değeri yüzde 12 artışla 4,12 milyar dolara çıkan Manchester United listede ikinci sırada gelirken, geçen yıla göre piyasa değeri yüzde 14 yükselerek 4,09 milyar dolara ulaşanReal Madrid ise listede üçüncü oldu.

PİYASA DEĞERLERİNE GÖRE İLK 10 SPOR KULÜBÜ