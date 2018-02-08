Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah

Dünyanın en zengin futbolcusu ne Messi ne Ronaldo ne de başka bir ünlü futbolcu.

SERVETİ 14 MİLYAR EURO

Leicester City'nin reserve kadrosunda yer alan 19 yaşındaki Faiq Bolkiah, dünyanın en zengin futbolcusu durumunda.

Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın oğlu Faiq, henüz 19 yaşında olmasına rağmen tam 14 milyar euro servetiyle dünyanın en zengin futbolcusu konumunda bulunuyor.

Faiq Bolkiah, Messi, Ronaldo, Neymar gibi yıldızların kazandığı yüklü meblağlara rağmen hala dünyanın en zengin futbolcusu.