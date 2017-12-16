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Real Madrid Dünya Kulüpler Kupası'nı kazandı

FIFA Dünya Kulüpler Kupası final maçında İspanya temsilcisi Real Madrid, Brezilya ekibi Gremio'yu 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Real Madrid Dünya Kulüpler Kupası'nı kazandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid ile Libertadores Kupası'nı müzesine götüren Gremio, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi kentinde bulunan Zayed Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

KUPAYI RONALDO'NUN GOLÜ GETİRDİ

Son şampiyon Real Madrid'e kupayı getiren tek gol maçın 53'üncü dakikasında, geçtiğimiz günlerde 5'inci kez Altın Top ödülünü kazanan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Real Madrid böylece üst üste 2'nci kez Dünya Kulüpler Kupası'nın sahibi oldu.

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