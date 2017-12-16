Real Madrid Dünya Kulüpler Kupası'nı kazandı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen tecrübeli yıldız Drogba, yeni tarzıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

Fenerbahçe'nin Portekizli savunma oyuncusu Luis Neto, Beşiktaş karşısındaki aldıkları galibiyetin muhteşem olduğunu söyledi.

Galatasaray, Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Fellaini'yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Galatasaray, Fellaini için teklif yapacak

Eski Milli Takım ve Galatasaray başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes ile anlaşmaya vardı.

Barcelona forması giyen Arda Turan, kendisi hakkında sosyal medyada yapılan bir ankette 'G.Saray'a dönmemeli' seçeneğini işaretledi.

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Avrupa'da top koşturan 4 gurbetçiyi transfer etmek için çalışmalara başladı.

1 Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Alman ekibi Bayern Münih oldu.

2 Bucasporlu Abdullah Balıkuv'un Sivas'a attığı gol Bucaspor'un Sivassapor'u kupada 1-0 yenerek tur atladığı maçta Abdullah Balıkuv'un attığı gol akıllara Roberto Carlos'u getirdi.

3 Kaza yapan Burak Yılmaz'a ağır fatura Sarıyer'de sabaha karşı kaza yapan Burak Yılmaz'a, polis gelmeden olay yerinden uzaklaştığı için 1 milyon 425 bin lira masraf çıktı.

4 Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yapıldı, eşleşmeler belli oldu.

5 Ziraat Türkiye Kupası'ndan son 16'ya kalan takımlar Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlanırken, son 16'ya kalan takımlar da belli oldu.

6 Tarık Hodziç: Masraflarımızı Fatih Terim karşıladı Bosna Hersek'in Fatih Terim'le yaptığı görüşmeye katılan Tarık Hodziç'in masraflarla ilgili yaptığı açıklama, gerçekleri ortaya çıkardı.

7 Muhabirin penaltı sorusu Şenol Güneş'i kızdırdı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 biten Kayserispor maçının ardından hakemi, rakip futbolcuları ve soru soran muhabiri eleştirdi.

8 Fikret Orman ve Aziz Yıldırım'ın stat tartışması Aziz Yıldırım'ın "Beşiktaş ağlayarak stat yaptı" açıklamasına, Fikret Orman "Bize ağlıyor diyenler aynı şeyi yaptılar" diyerek yanıt verdi.

9 Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş'ı Süper Lig'de ve Avrupa'da zorlu bir fikstür bekliyor.