Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup oldu ve tur şansını İstanbul'a bıraktı.

Phillip Cocu, 1-0 yenildikleri maçın ardından Kadıköy'ün önemine değindi. Cocu, "İkinci maç için umutları taşıyabileceğimiz bir skor. Kadıköy'de taraftar arkamızda olacak" dedi.

Fatih Terim, maaşına zam talebi yönetim tarafından geri çevrilen ve bu yüzden kamp boyunca morali bozuk, son derece formsuz olan Gomis'i görüşme odasına çağırdı.

Carasso, Eray İşcan, Hakan Balta, Koray Günter, Umut Gündoğan, Latovlevici ve Yasin Öztekin ile yollarını ayıran G.Saray yönetimi, Terim'in isteği üzerine Tolga ve Carole'ü de satma kararı aldı.

Dünyanın en pahalı kalecisi Kepa oldu

Futboldaki en büyük gelir kaynaklarından biri olan yayıncı kuruluş beIN SPORTS, bu sezon kulüplerimize toplam 1 milyar 710 milyon lira dağıtacak.

Kulüpler yayıncı kuruluştan ne kadar kazanıyor

1 Valbuena'dan Cocu'ya tepki Benfica-Fenerbahçe maçında sahada adeta dökülen Valbuena, su şişesini yere fırlatarak kendisini oyundan alan Phillip Cocu'ya tepki gösterdi.

2 Çağlar Söyüncü Leicester City'ye transfer oldu Altınordu'nun yetiştirdiği Çağlar Söyüncü, futbol hayatını Premier Lig'de sürdürecek. Leicester City'nin Freiburg'a 18 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

3 Galatasaray'da 2 isim daha yolcu Carasso, Eray İşcan, Hakan Balta, Koray Günter, Umut Gündoğan, Latovlevici ve Yasin Öztekin ile yollarını ayıran G.Saray yönetimi, Terim'in isteği üzerine Tolga ve Carole'ü de satma kararı aldı.

4 Fatih Terim Gomis'le toplantı yapma kararı aldı Fatih Terim, maaşına zam talebi yönetim tarafından geri çevrilen ve bu yüzden kamp boyunca morali bozuk, son derece formsuz olan Gomis'i görüşme odasına çağırdı.

5 Cocu: Kadıköy'de taraftar arkamızda olacak Phillip Cocu, 1-0 yenildikleri maçın ardından Kadıköy'ün önemine değindi. Cocu, "İkinci maç için umutları taşıyabileceğimiz bir skor. Kadıköy'de taraftar arkamızda olacak" dedi.

6 Fenerbahçe'den Diouf atağı Uzun süredir golcü arayışı içinde olan Fenerbahçe yönetimi, Stoke City forması giyen Mame Biram Diouf'u transfer etme kararı aldı.

7 Dünyanın en pahalı kalecisi Kepa oldu Chelsea, Athletic Bilbao kalecisi Kepa Arrizabalaga'yı 80 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

8 Kulüpler yayıncı kuruluştan ne kadar kazanıyor Futboldaki en büyük gelir kaynaklarından biri olan yayıncı kuruluş beIN SPORTS, bu sezon kulüplerimize toplam 1 milyar 710 milyon lira dağıtacak.

9 Veli ihtarname çekince kulüpten kovuldu Veli Kavlak'ın sözleşmesinin feshedilme nedeni ortaya çıktı. 29 yaşındaki futbolcu, kulübe ihtarname çekince Fikret Orman tarafından gönderildi.