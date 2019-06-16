Dünyanın en zor yarışının galibi

1 Hamdy Alaa Elsayed Mamed Mahmoud A takıma çıkabilir Galatasaray U21 takımında forma giyen Mısırlı futbolcu Hamdy Alaa Elsayed Mamed Mahmoud Abdelmoaty, hazırlık kampına götürülmesi beklenen futbolcular arasında yer alıyor.

2 Beşiktaş Azubuike'yi kadrosuna katıyor Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Ç.Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Okechukwu Azubuike ile anlaşmaya vardı. Nijeryalı futbolcu için Pyramids kulübüne 1 milyon 250 bin euro ödenecek.

3 Fatih Terim, Welbeck'in alınmasını istiyor Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, Arsenal ile yollarını ayıran Danny Welbeck'in peşine düştü.

4 Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a mektup Aziz Yıldırım, sürekli olarak geçmiş yönetimi eleştiren Ali Koç'a bir mektup yazdı. Yıldırım'ın "F.Bahçe’nin borcu 375 milyon euro, neden yüksek söylüyorsun?" diyerek serzenişte bulunduğu öğrenildi.

5 Emre Belözoğlu: Şampiyon olacağız Yıllar sonra yeniden Fenerbahçe'ye dönen Emre Belözoğlu, bu sezon mutlu sona ulaşarak Galatasaray'ın serisini bitireceklerini iddia etti.

6 Rıza Çalımbay boşandı Rıza Çalımbay ile Leyla Çalımbay çiftinin 34 yıllık evliliği sona erdi. Çalımbay, eşinin futbolu çok sevdiği için kendisine zaman ayıramadığını ve bu yüzden boşandıklarını söyledi.

7 Arsenal, Mesut Özil'i gönderiyor Arsenal, yeni sezonda Mesut Özil'i kadroda düşünmüyor. Yıllardır yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'de görmek isteyen sarı-lacivertli taraftarlar ise photoshop'la formayı giydirdi.

8 Conte Kolarov ve Moses'ın peşinde İnter'in yeni teknik direktörü Conte, F.Bahçe'nin gündeminde yer alan Romalı Kolarov ile Victor Moses’ın transfer edilmesini istedi.

9 Sophia Thomalla: Karius 1 yıl daha Beşiktaş'ta Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Alman file bekçisinin Beşiktaş'tan ayrılmayacağını açıkladı. Thomalla, Türkçe dersleri aldıklarını da söyledi.