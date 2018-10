Durant: Basketbolda ustalaştım

Golden State Warriors'ın süperstar ismi, artık "yeni şeyler denemediğini, kendi özelliklerini keskinleştirmeye odaklandığını" açıkladı:

"Bir basketbol oyuncusu olarak tamamen ustalaşmış durumdayım. Bir basketbolcu olarak, kim olmak istediğimi anlamak her konuda işimi çok kolaylaştırdı. Çocukluğumdan beri yolculuğum hep böyleydi, olabileceğimin en iyisi olmak ve sahada her şeyi yapmak. Ve her şeyi yaparken kolay hissettiğim bu noktaya ulaşana kadar da durmayacaktım."

"Artık yeni şeyler öğrenmek yerine, her şeyi keskin tutuyorum. Halen tabii yeni şeyleri anlamaya çalışıyorum ama daha çok, keskinliğimi korumaya çalışıyorum çünkü bu, oynamak istediğim tarz üzerinde hakimiyet kurduğumu gösteriyor."