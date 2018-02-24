Durant: Bırakın oyuncular liseden de gelsin

Golden State Warriors süperstarı Kevin Durant, NBA'in "one-and-done" kuralını iptal ederek lise oyuncularının direkt lige girmelerine izin vermeleri gerektiğini söyledi.

"OYUNCULARA BİR YARARI YOK"

"One-and-done" kuralının, Amerikalı oyuncuların lise sonrası en az bir yıl uzakta kalmasının pek bir yararı olduğunu düşünmeyen Durant, şu şekilde konuştu: "Bu çocuklar ne karar vermek istiyorlarsa izin vermeliler. Liseden gelmek istiyorlarsa karar onların olmalı. Her şeyi kontrol edemezsiniz. Eğer hazır olduklarını hissediyorlarsa, karar onların. Hayatlarıyla ilgili bir karar vermek istiyorlarsa, karar onların. Draft edilmezlerse, karar yine onların. Bunu kontrol etmeye uğraşabilirsiniz, ama aslında çok bir şey yapmıyorsunuz."

NBA, 2006 yılından itibaren liseden oyuncu alımını o dönemin toplu iş sözleşmesiyle durdurmuştu.