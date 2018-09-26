Durant Golden State'ten ayrılabilir

NBA'de 2016 yazında büyük bir sürprizle Oklahoma City Thunder'dan ayrılarak halihazırda yıldızlarla dolu olan Golden State Warriors'a imza atan Kevin Durant'in önümüzdeki yaz ne yapacağı şimdiden merak konusu.

Golden State'te mi kalacağı yoksa üstündeki "yıldızlarla dolu takıma gidip kolay şampiyonluklar kazandı" imajından kurtulmak için liderlik edeceği bir takıma mı gideceği öngörülemeyen Durant, "Geleceğim hakkında tüm seçenekleri açık tutmak benim için en iyi seçenek. Kolay yolu seçerek uzun bir kontrat yapabilirdim ama yıl yıl ilerleyip neler olacağını görmek istiyorum." dedi.

Kevin Durant'in kontratında önümüzdeki sezonun sonunda serbest kalma opsiyonu bulunuyor. 29 yaşındaki forvet, geçen sezonu 26.4 sayı, 6.8 ribaund, 5.4 asist ortalamaları ile tamamladı.