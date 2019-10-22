Durant, Knicks'i tercih etmeme nedenini açıkladı

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, yaz döneminde New York Knicks'i tercih etmeme sebebini açıkladı.

Toronto Raptors uzunu Serge Ibaka'nın bir süredir devam ettirdiği Bleacher Report destekli "How Hungry Are You?"nun (Ne kadar açsın?) son bölümünde, Oklahoma City Thunder'dan eski takım arkadaşları belli başlı konuları konuştular.

Ibaka'nın konuklarına en eksantrik yemekleri yedirdiği programda, Durant'in geldiği bölüme özel olarak Serge, KD için bir yılan kızartma yaptı.

"BROOKLYN ŞAMPİYONLUK SÜRECİNDE DAHA İLERİDE"

KD, Knicks'e gitmeme sebebini şöyle özetledi:

"Knicks oyuncularının iyi genç oyuncular olduğunu düşünüyorum ama kariyerimde bulunduğum yerle eşleşmek için halen biraz daha fazla deneyime ihtiyaçları var. Bu yüzden Knicks'e karşı tutumum sanıldığı gibi bir şey değildi. Ben sadece Brooklyn'in şampiyonluk yarışmacısı olma sürecinde daha ileride olduğunu düşünüyorum."

Durant, aşil tendonu sakatlığının iyileşme sürecinde bulunduğu için, önümüzdeki sezonu tamamen kaçıracak.