Durant'ın forması emekli edildi

NBA play-off'ları son finalisti Golden State Warriors, 2019-20 sezonundan itibaren Brooklyn Nets oyuncusu olacak yıldız basketbolcu Kevin Durant'ın "35" numaralı formasını emekliye ayrırmayı planlıyor.

35 NUMARA EMEKLİ EDİLDİ

Golden State Warriors sahibi Joe Lacob, organizasyonun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada; "Ben bu takımın eş başkanı olduğum sürece hiçbir oyuncu Warriors'da "35" numaralı formayı giyemeyecek." ifadelerini kullandı.

Lacob sözlerine şu şekilde devam etti; "Üç yıl önce oyunun kaderini değiştirebilen bir NBA oyuncusu olan Kevin Durant'in oyunun gördüğü en iyi oyunculardan birine dönüşmesi bizi çok heyecanlandırmıştı. Burada kaldığı sürece boyunca taraftarlarımız ve ekibimizle sayısız başarılar elde etti. 2 NBA şampiyonluğu, 2 NBA Finaller MVP'si, finallere doğru 3 yolculuk ve eşsiz verimlilikle kendisini hem saha içinde hem de saha dışında klas ve onurla taşıdı".

2016-17 sezonunun başında Oklahoma City Thunder'dan Golden State Warriors'a transfer olan Kevin Durant, takımın 2017 ve 2018 yıllarında kazandığı 2 NBA şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu.

Durant, iki şampiyonlukta da NBA Finaller MVP'si (En Değerli Oyuncu) seçildi. Aşil tendonundaki sakatlık sebebiyle parkelere ne zaman dönebileceği konusunda kesin bir bilgi olmayan Kevin Durant, önümüzdeki sezondan itibaren NBA Doğu Konferansı ekiplerinden Brooklyn Nets'in oyuncusu olacak.