Dursun Özbek: Arda terbiyesiz biri değildir

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu.

ARDA TERBİYESİZ BİRİ DEĞİL

Dursun Özbek, "Gazetede bir haber var. Arda Turan, Mehmet Ağar'a 'Fatih Terim varken Galatasaray'a gelmem' demiş. Arda, sayın Mehmet Ağar'a böyle bir şey söylemez. Arda birçok şeydir ama terbiyesiz biri değildir" dedi.

Dursun Özbek, "Biz medyada zayıf olduğumuz için eleştiriliyoruz. Bunlar her gün yönetimin zayıf tarafı olarak nitelendiriliyor. Fatih Altaylı, sen ne biçim bir Galatasaraylı'sın? Galatasaray yönetimini itibarsızlaştırmak senin işin midir? Bunu hakaret olarak kabul ediyorum." şeklinde konuştu.